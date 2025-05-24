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Пушилин высказался о паромном сообщении между Краснодарским краем и Мариуполем

Пушилин: между Мариуполем и Краснодарским краем вскоре начнут ходить паромы
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Александр Сухов/РИА Новости

Подготовка к запуску пассажирского паромного сообщения между Краснодарским краем и Мариуполем вышла на финишную прямую. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он отметил, что реализация соответствующей инициативы находится «в процессе». При этом ответственным за работу специалистам приходится решать вопросы, связанные с функционированием как таможенного пункта, так и пограничного пункта.

«Есть некоторые сложные в организационном плане моменты, а технически во многом уже все готово. Поэтому выходим на финишную прямую», — добавил Пушилин.

Он подчеркнул, что пока говорить о точных сроках запуска паромного сообщения преждевременно.

В декабре 2024 года глава ДНР дал интервью для РИА Новости, в ходе которого заявил, что вопрос запуска пассажирского паромного сообщения между Мариуполем и Краснодарским краем прорабатывается совместно с Росморречфлотом. По его словам, реализация этой инициативы будет способствовать развитию морского порта в Мариуполе.

Ранее Пушилин поздравил россиян с годовщиной взятия Мариуполя.

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