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В США и Европе заявили о ликвидации «российской киберпреступной сети»

Guardian: США и Европа ликвидировали российскую киберпреступную сеть
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Shutterstock AI/FOTODOM

Власти Европы и Северной Америки заявили о ликвидации «российской киберпреступной сети». Об этом пишет газета The Guardian.

Операция, получившая название Endgame, координировалась Германией при участии полицейских из Великобритании, Канады, США, Франции, Нидерландов и других стран.

Газета утверждает, что следствие выдало международные ордера на арест 20 подозреваемых, большинство из которых проживают в России. В США предъявили обвинения 16 фигурантам. По данным германского BKA, всего установлены личности 37 участников преступной сети, из них по 20-ти «собрали достаточно доказательств для ареста».

Расследователи дела утверждают, что предполагаемые хакеры заразили вредоносной программой около 300 тыс. компьютеров по всему миру, особенно в США, Австралии, Индии, Польше и Италии. Некоторые из них использовали для шпионажа против государственных и негосударственных организаций.

Несмотря на то что большинство подозреваемых находятся в России и Дубае, и их экстрадиция маловероятна, следователи считают их идентификацию серьезным ударом по структуре киберпреступности, заключило издание.

Ранее The Guardian со ссылкой на британскую разведку сообщило, что российские хакеры из разведки ГРУ могли взломать тысячи камер в Европе и на Украине, чтобы отслеживать военные поставки Киеву и препятствовать предоставлению помощи ВСУ.

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