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Эксперт рассказала, что люди с СДВГ склонны к ожирению и диабету

Психиатр Киреева: люди с СДВГ чаще всего страдают от ожирения и диабета
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Люди с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) чаще всего страдают от ожирения и диабета, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии ИНН Пироговского университета Ирина Киреева.

По ее словам, в ходе исследования людей с СДВГ, охватившего 30 тысяч взрослых пациентов, специалисты установили, что такие люди имеют больше психических и физических заболеваний.

«Чаще всего в исследованиях упоминаются ожирение, сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые болезни. Это может быть связано с нездоровым образом жизни и хроническим стрессом, сопутствующим психическим расстройствам, общими генетическими факторами», — поделилась Киреева.

Она уточнила, что 87% детей с СДВГ страдают от коморбидных психических расстройств. Также симптомы СДВГ наблюдаются при многих психических расстройствах и заболеваниях, таких как депрессия, маниакальные и тревожные состояния, биполярное аффективное расстройство (БАР), аутизм и расстройства личности.

До этого французские ученые из Университета Монпелье обнаружили, что пациенты с алкогольной зависимостью и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) испытывают более значительное снижение качества жизни по сравнению с теми, кто страдает только алкогольным расстройством.

Ранее исследователи нашли связь между пьянством и бессонницей.

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