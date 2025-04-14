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Найдена связь между бессонницей и пьянством

Alcohol: бессонница и чрезмерное употребление алкоголя часто идут рука об руку
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Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Бессонница и чрезмерное употребление алкоголя часто идут рука об руку: по оценкам, как минимум треть, а возможно, до 91% людей, страдающих от проблем со сном, также злоупотребляют спиртным. Ученые из Университета штата Огайо раскрыли важные психологические механизмы, лежащие в основе этой связи. Работа опубликована в журнале Alcohol.

В исследовании приняли участие 405 человек с плохим сном и склонностью к чрезмерному употреблению алкоголя. Они прошли опросники, оценивающие уровень бессонницы, истории употребления алкоголя, уровень стресса и симптомы депрессии. Анализ показал, что стресс и депрессия действительно частично объясняют взаимосвязь между этими двумя состояниями — но каждый фактор действует по-своему, в зависимости от того, что возникло раньше: если сначала появляется бессонница, к алкоголизму чаще приводит стресс. Если же первым возникает алкоголизм — он чаще вызывает бессонницу через депрессию.

«Нас особенно интересовало, как бессонница ведет к употреблению алкоголя. Мы увидели, что это происходит в основном через стресс. А когда мы рассмотрели обратную связь — алкоголь к бессоннице, — то здесь ведущую роль сыграла депрессия», — объяснила старший автор исследования, профессор психиатрии и поведенческого здоровья Джессика Уифер.

Эти данные открывают новые пути для лечения: если у человека с бессонницей наблюдается высокий уровень стресса, то снижение стресса может предотвратить переход к злоупотреблению алкоголем.

Исследование пока не объясняет, как именно развивается связь между бессонницей и алкоголем со временем, но команда уже собирает долгосрочные данные, чтобы проследить, как стресс и депрессия влияют на это взаимодействие в течение года.

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