Названо распространенное расстройство, при котором противопоказано спиртное

Французские ученые из Университета Монпелье обнаружили, что пациенты с алкогольной зависимостью и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) испытывают более значительное снижение качества жизни по сравнению с теми, кто страдает только алкогольным расстройством. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Psychiatric Research (JPR).

В эксперименте задействовали 206 пациентов с алкоголизмом, 40 из которых имели сопутствующий диагноз СДВГ. Все участники на момент исследования находились в состоянии воздержания от алкоголя сроком от семи до 30 дней. Ученые оценивали различные параметры, включая симптомы СДВГ, качество жизни, импульсивность, стратегии эмоциональной регуляции и когнитивные функции.

Результаты показали, что у пациентов с двойным диагнозом качество жизни страдало значительно сильнее. Особенно выраженное негативное влияние наблюдалось у тех, кто отличался высокой импульсивностью и трудностями в регуляции эмоций.

Авторы исследования подчеркивают важность этих выводов для клинической практики. Они указывают на необходимость разработки специальных терапевтических подходов, которые помогали бы пациентам с СДВГ и алкогольной зависимостью находить более эффективные способы регуляции эмоций вместо их подавления.

Хотя исследование не позволяет установить причинно-следственные связи, его результаты важны для понимания особенностей течения алкогольной зависимости у пациентов с СДВГ.

Ученые отмечают, что такие пациенты могут нуждаться в особом терапевтическом подходе, учитывающем их специфические трудности с эмоциональной регуляцией.

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