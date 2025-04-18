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Российские ЗАГСы рассказали, когда предпочитают рожать россиянки

ЗАГС: россиянки рожают в среднем в 30 лет
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Vad-Len/Shutterstock/FOTODOM

Россиянки рожают детей в среднем в возрасте 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные органов ЗАГС.

С начала 2025 года было подано 631 597 заявлений о рождении, среди них 51% — мальчики, 49% — девочки, а в 4463 случаях — родились двойняшки. При этом у 39% матерей это первый ребенок, у 32% матерей — второй, у 18% — третий, у 11% — четвертый ребенок.

Средний возраст деторождения на данный момент, согласно данным ЗАГС, составил 29,8 года. Отцами в России становятся немного раньше — в среднем в возрасте 29,3 года.

На фоне этого демограф Алексей Ракша заявил, что повысить рождаемость в России можно с помощью денег и времени.

По словам специалиста, методы стимулирования рождаемости первого ребенка не работают, мотивировать нужно тех матерей, которые уже имеют первенца. Ракша отметил, что за второго ребенка нужно давать крупные разовые выплаты, которые будут эквивалентны стоимости одной комнаты в квартире или частном доме.

Ранее россияне оценили идею сделать предложение в путешествии.

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