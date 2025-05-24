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Российские полицейские спасли учительницу от мошенников

В Сочи полицейские спасли учительницу от мошенников
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Depositphotos

В Сочи учительница спаслась от мошенников благодаря полицейским. Об этом сообщает ГУ МВД УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в одной из городских школ во время перемены. Учительнице позвонил злоумышленник, представившийся курьером маркетплейса, и под предлогом уточнения данных о посылке выманил у нее код из СМС-сообщения. После этого женщина потеряла доступ к Госуслугам. При этом аферисты дали ей номер «поддержки жертв мошенничества» и убедили не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

Коллега педагога, заметившая подозрительные разговоры, вызвала полицию. Оперативники УВД по г. Сочи и пункта полиции п. Дагомыс, не сумев дозвониться до потерпевшей, срочно прибыли в школу и успели остановить перевод денег. Благодаря их действиям финансовые потери были предотвращены.

Ранее тулячка подожгла полицейскую машину из-за телефонных мошенников.

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