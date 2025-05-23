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В Воронежской области после стрельбы на вокзале возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы на вокзале в Россоши

После стрельбы на железнодорожном вокзале в Россоши Воронежской области следователи возбудили уголовное дело о покушении на двух и более лиц. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

По версии следствия, мужчина произвел несколько выстрелов в прохожих, ранив одного из них в область грудной клетки, отметили в ведомстве. Пострадавшего госпитализировали, нападавший скрылся.

В настоящее время организован розыск подозреваемого, изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых отчетливо видно совершение преступления, добавили в СК.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT писал, что причиной стрельбы на вокзале в Россоши мог стать конфликт двух мужчин. 38-летний Владимир Токарев поссорился с другим мужчиной и после очередной перепалки с ним достал пистолет. По информации SHOT, Токарев выстрелил оппоненту в спину, пуля прошла навылет. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему сделали операцию. Кроме того, Токарев сделал несколько выстрелов в сторону случайных прохожих.

Telegram-канал подчеркнул, что мужчина уже был судим за разбойное нападение.

Ранее стали известны подробности о стрелявшем в сотрудников полиции в Петербурге.

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