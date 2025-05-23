Москалькова попросит МККК посещать удерживаемых в Сумах курян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что попросит Международный комитет Красного Креста (МККК) и омбудсмена Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца посещать удерживаемых в Сумах жителей Курской области, передает RT.

«По нашим данным, сегодня в Сумах находится 34 человека, с каждым из родственников удерживаемых там лиц мы держим постоянную связь», — уточнила Москалькова.

Она намерена попросить МККК и украинский офис уполномоченного по правам человека посещать этих людей и следить за условиями их содержания, пока они не вернутся домой. Омбудсмен подчеркнула, что и дальше будет бороться за скорейшее возвращение курян.

До этого Москалькова назвала небывалым по масштабам обмен пленными между РФ и Украиной. По ее словам, история каждого из прибывших жителей Курской области и политзаключенных «тянет на приключенческий роман или политический триллер».

Ранее на Украине раскрыли подробности первого этапа обмена «1000 на 1000».