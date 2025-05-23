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Стена российской школы рухнула на подростка, он попал в больницу

В Нальчике стена школы рухнула на подростка и отправила его в больницу
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Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики

В Нальчике стена школы в ходе проведения капремонта рухнула на двоих людей, включая 15-летнего подростка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в ГБОУ «Кадетская школа-интернат №3» — у здания обрушилась стена. В результате случившегося пострадали два человека, включая несовершеннолетнего. Их госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами, подробной информации об их состоянии не поступало.

По факту случившегося следователями организована проверка, на место выехал прокурор Терского района. Ход мероприятий контролирует прокуратура. Будут даны оценки соблюдению строительных норм при проведении ремонтных работ.

До этого кусок потолка в подъезде дома рухнул и чуть не прибил школьника на Сахалине. Отмечается, что жители уже давно жалуются на состояние здания.

Ранее в Хабаровске рухнуло здание, на которое два года жаловались властям.

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