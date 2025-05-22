В Череповце двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна

В Череповце ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

В Вологодской области устанавливаются обстоятельства травмирования двухлетнего ребенка, мальчик выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщает портал Vologda-poisk.

Инцидент произошел вечером 20 мая, двухлетний ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты четвертого этажа. Мальчик находился дома вместе с матерью и остался в комнате один.

Пострадавший госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки. Он находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Биробиджане ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. Девочка находилась дома вместе с матерью, женщина отвлеклась на домашние дела и ненадолго оставила дочь без присмотра. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и упал с высоты четвертого этажа. Пострадавшая госпитализирована.

Ранее в Екатеринбурге пятилетний мальчик выпал из окна восьмого этажа и выжил.