Турист на Филиппинах сфотографировал на пляже существо, похожее на «инопланетянина»

Турист на Филиппинах сфотографировал загадочное морское существо, похожее на «инопланетянина», пишет Mirror.

Во время отдыха на курорте Кала Лайя в Лусоне турист Кристоффер Янг столкнулся с необычным морским обитателем, которого сравнил с существом из научно-фантастического фильма. Утром, прогуливаясь по пляжу, мужчина заметил в воде странный движущийся объект.

«Сначала я подумал, что это плавающий пластиковый пакет. Но при ближайшем рассмотрении понял, что это что-то живое. Оно выглядело так, будто пришло прямиком из «Дюны», — добавил он.



Кадры, опубликованные в соцсетях, вызвали бурную реакцию. Одни пользователи назвали существо «кошмаром», другие пошутили, что это «инопланетный гость». Однако нашлись и те, кто опознал в нем морской огурец — беспозвоночное, питающееся органическими остатками на дне.

Для Кристоффера эта встреча стала напоминанием о том, как мало мы знаем о подводном мире.

«Такие открытия будоражат воображение. Кто знает, какие еще загадки скрывают океанские глубины?» — задался вопросом Кристоффер.

Ранее в Англии на берег выкинуло экзотическое морское существо.