Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турист на Филиппинах сфотографировал на пляже существо, похожее на «инопланетянина»

Mirror: турист на Филиппинах нашел на пляже существо, похожее на «инопланетянина»
close
Kristoffer Young

Турист на Филиппинах сфотографировал загадочное морское существо, похожее на «инопланетянина», пишет Mirror.

Во время отдыха на курорте Кала Лайя в Лусоне турист Кристоффер Янг столкнулся с необычным морским обитателем, которого сравнил с существом из научно-фантастического фильма. Утром, прогуливаясь по пляжу, мужчина заметил в воде странный движущийся объект.

«Сначала я подумал, что это плавающий пластиковый пакет. Но при ближайшем рассмотрении понял, что это что-то живое. Оно выглядело так, будто пришло прямиком из «Дюны», — добавил он.

Кадры, опубликованные в соцсетях, вызвали бурную реакцию. Одни пользователи назвали существо «кошмаром», другие пошутили, что это «инопланетный гость». Однако нашлись и те, кто опознал в нем морской огурец — беспозвоночное, питающееся органическими остатками на дне.

Для Кристоффера эта встреча стала напоминанием о том, как мало мы знаем о подводном мире.

«Такие открытия будоражат воображение. Кто знает, какие еще загадки скрывают океанские глубины?» — задался вопросом Кристоффер.

Ранее в Англии на берег выкинуло экзотическое морское существо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами