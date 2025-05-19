Фанатка «битцевского маньяка» убила ребенка. На допросе она рассказала, что это не первая жертва

14-летняя убийца девочки в Бердянске сообщила об убийстве еще нескольких детей

В Бердянске семилетняя девочка гуляла во дворе своего дома и внезапно пропала. Родители обратились в полицию, были организованы поиски, на следующий день тело ребенка нашли в лесополосе. По горячим следам задержали 14-летнюю школьницу, которая оказалась фанаткой «битцевского маньяка» Александра Пичушкина. По словам девушки, первоклассница не единственная ее жертва.

Девушка-подросток из Бердянска Запорожской области Светлана (имя изменено) задержана по подозрению в убийстве семилетней девочки Даши (имя изменено). На допросе Света сообщила, что это не единственная ее жертва, и созналась еще в нескольких убийствах, сообщает управление СКР по региону.

К настоящему моменту возбуждено одно уголовное дело — по факту убийства первоклассницы (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«По версии следствия, 16 мая в вечернее время она встретила малолетнюю на улице и предложила ей прогуляться в сторону лесополосы. В ходе прогулки подозреваемая нанесла девочке не менее трех ударов молотком в область головы», — считают следователи.

Девочка умерла на месте в результате открытой черепно-мозговой травмы. Ее тело нашли 17 мая.

Сейчас следователи-криминалисты Главного управления криминалистики и эксперты Донецкого филиала Судебно-экспертного центра СКР проводят работу по поиску иных потерпевших, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрические.

«Следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемой», — добавили в региональном главке.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела.

«Я люблю Пичушкина»

Девушку-подростка поймали по горячим следам. Она заявила правоохранителям, что была поклонницей «битцевского маньяка» Александра Пичушкина и, вдохновившись его историей, решилась на преступление.

«Взяла сумку, молоток. Смотрю, идет мелкая. Идем с ней в сторону посадки, я место заранее приметила. Она уже начинает оборачиваться...» — говорит подозреваемая на допросе, запись которого опубликовал Telegram-канал Shot.

«Начала колотить ее, много раз ударила», — признается школьница.

На месте убийства девушка оставила записку с признанием в любви Пичушкину.

Преступления в Битце

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин совершал убийства в основном на территории Битцевского лесопарка в Москве. Первая его жертва была убита в 1992 году, после чего на почти десятилетие он прекратил преступную деятельность. С 2001 по 2006 год вновь начал совершать убийства. Жертвами Пичушкина преимущественно становились мужчины, хотя среди убитых есть и три женщины.

Правоохранительным органам удалось выйти на его след после исчезновения коллеги маньяка, которая, отправляясь на свидание с ним, оставила дома записку, сообщив в ней, с кем ушла. Преступника задержали 18 июня 2006 года, и вскоре он признался в содеянном.

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Против задержанного выдвинули обвинения по 52 эпизодам: 49 убийств и три покушения. В 2007 году суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. По его признанию, целью было совершить 64 убийства — по числу клеток на шахматной доске.

Маньяк отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в ЯНАО. В апреле 2025 года Пичушкин заявил о причастности к еще 11 нераскрытым преступлениям.