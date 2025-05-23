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Беременная ведущая новостей начала рожать в прямом эфире, но отказалась покидать студию

Daily Mail: в США у ведущей новостей начались роды в студии
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oliviajaquith/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США беременная ведущая новостей начала рожать в прямом эфире, но отказывалась покидать студию, пишет Daily Mail.

За минуту до выхода в эфир у Оливии Джаквайт отошли воды в студии CBS WRGB, и она сообщила об этом своей коллеге Джулии Данн. Вместо того чтобы срочно отправиться в больницу, ведущая решила остаться на съемочной площадке и продолжить вести передачу.

Коллеги Оливии не скрывали волнения и держали зрителей в курсе происходящего. В итоге Джаквайт проработала в прямом эфире около трех часов. Мать Оливии рассказала журналистам, что такая реакция дочери на начало родов — в ее духе.

«Это именно то, чего я от нее ожидала. Так она всегда действует», — рассказала женщина.

Директор телеканала Стон Гриссом отметил мужество и профессионализм сотрудницы. Позже зрителям канала сообщили, что роды прошли успешно, однако пол и имя ребенка назвали не были.

Ранее в соцсетях осудили мужчину, смотревшего футбольный матч во время родов жены.

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