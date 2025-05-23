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15-летняя девушка отравилась наркотиками и не выжила в Башкирии

В Башкирии будут судить девушку, которая дала школьнице наркотики и погубила ее
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Unsplash

В Башкирии 15-летняя девушка не выжила после употребления наркотиков, сообщает прокуратура республики.

Дело о незаконном обороте наркотиков и склонении к их потреблению несовершеннолетних возбудили в отношении 19-летней местной жительницы. По версии следствия, в мае прошлого года она получила от неустановленных лиц гашиш и забрала из тайника синтетический наркотик — метадон.

Затем девушка сняла квартиру на Коммунистической улице в Уфе, куда позвала троих подростков, которым продала наркотики. Одна из девушек приняла запрещенные вещества и не перенесла острого отравления.

Обвиняемая частично признала вину в содеянном. В ближайшее время она предстанет перед судом.

Ранее школьница из Петербурга попала в реанимацию из-за шуток о ее весе.

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