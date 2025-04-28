Волгоградец на авто снес мать восьмерых детей, и это попало на видео

В Волгограде мужчина на автомобиле снес мать восьмерых детей и протаранил забор. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Волгограда».

«Пьяный водитель сначала задел соседский автомобиль, потом вышел и начал кидаться на соседа. У меня в этот момент шла сестра из магазина и увидела, как этот мужчина кидается. Пришла домой, рассказала об этом родителям. Мы решили выйти и посмотреть, что там происходит», — сообщил сын пострадавшей женщины.

По его словам, черный автомобиль стоял на улице, поэтому они хотели вытащить водителя, но тот резко поехал. Многодетная мать попыталась отпрыгнуть в сторону, но не успела. Кроме того, забор, который снес нарушитель, упал на женщину и порезал ей ногу. После произошедшего водитель врезался в постройку и хотел сбежать, но очевидцы догнали нарушителя и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Telegram-канал «Ящик Пандоры» опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как черный автомобиль ездит по дорогам и врезается в заборы. На записи также слышно, как кричат люди. При этом пострадавшая женщина сообщает, что все «нормально».

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