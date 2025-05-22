На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автобус сбил инвалида-колясочника, переехал его и попал на видео в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автобус сбил инвалида-колясочника и переехал его

В Екатеринбурге инвалид-колясочник оказался под колесами автобуса и попал на видео. Об этом сообщает e1.ru.

Инцидент произошел днем 22 мая на пересечении улиц Челюскинцев и Свердлова. Предварительно, инвалид-колясочник пытался объехать стоящий автобус, когда автомобили стояли на перекрестке и ожидали зеленый сигнал светофора — после того, как он загорелся, водитель общественного транспорта начал движение и сбил мужчину, который в этот момент находился прямо перед автобусом.

Пострадавшего около 20 минут извлекали из-под колес автобуса. Его доставили в больницу, врачи осматривают пострадавшего.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее волгоградец на авто снес мать восьмерых детей, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами