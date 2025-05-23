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Орловский губернатор заявил об отсутствии угроз после падения военного вертолета

Клычков: экипаж Ми-8 пожертвовал собой, уведя вертолет от домов под Орлом
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Telegram-канал Осторожно, новости

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что экипаж Ми-8 Вооруженных сил России пожертвовал собой, уведя вертолет от домов в поселке Нарышкино. Соответствующая публикация была размещена в его Telegram-канале.

«В настоящее время службы МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия. Угроз для жителей поселка нет», — заявил он.

При этом Клычков подчеркнул, что фото- и видеосъемка с места происшествия может быть использована Вооруженными силами Украины и способствовать панике. По словам чиновника, причиной инцидента была техническая неисправность воздушного судна.

В связи с инцидентом Клычков поблагодарил министерство обороны за слаженную ответную реакцию.

До этого сообщалось, что перед падением вертолета в Орловской области объявлялась авиационная опасность. После падения вертолета последовала неоднократная детонация.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Урицкого района сообщили, что при падении местные жители не пострадали. Граждан призвали не приближаться к воздушному судну из соображений безопасности из-за угрозы новых взрывов.

Ранее в России решили сократить расходы на производство самолетов и вертолетов на четверть.

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