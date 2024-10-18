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Грабитель получил шесть лет колонии за сорванную прохожим попытку разбоя

В Кемерове прохожий заставил грабителя вернуть похищенную выручку в магазин

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Мужчина получил срок за сорванное прохожим ограбление магазина в столице Кузбасса. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дело о разбое, в котором обвиняли 34-летнего местного жителя, было возбуждено по факту неудачного ограбления кемеровского магазина в октябре 2023 года. Тогда мужчина сначала решил ограбить продуктовый. Он уже пригрозил ножом продавцу, но зашедший покупатель спугнул злоумышленника, который скрылся с места преступления, так и не забрав деньги.

В тот же день кемеровчанин предпринял вторую попытку ограбления, и на этот раз заглянул в цветочный магазин. Он вновь достал нож, и женщина-продавец, испугавшись за свою жизнь, отдала грабителю 9,5 тыс. рублей. Мужчина уже покидал торговую точку, когда его остановил прохожий. Он заставил грабителя вернуть похищенное.

Спустя некоторое время подозреваемый был задержан, оказалось, что он уже был судим. За опасный рецидив суд приговорил неудачливого грабителя к шести годам исправительной колонии особого режима.

Ранее екатеринбуржец разгромил машины и поджег магазин после неудачной попытки ограбления.

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