Стало известно состояние избитого молотком главного конструктора «Курганприбора»

Состояние главного конструктора крупного курганского оборонного предприятия «Курганприбор» Андрея Кондратьева, который подвергся нападению, оценивается как стабильное. Об этом сообщил ТАСС сенатор от Курганской области, заместитель руководителя комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Муратов.

«Сейчас смотрим за его здоровьем, <...> стабильное состояние. Человека избили, руку сломали, находится в больнице. <...> В данный момент угрозы жизни нет», — сказал собеседник издания.

Муратов добавил, что знает Кондратьева с «первых шагов в профессии», отметив, что считает его ценным специалистом.

О нападении на Кондратьева стало известно 23 мая. По данным Mash, накануне вечером мужчина возвращался домой с работы, зашел в подъезд, где на него набросился неизвестный с молотком, который несколько раз ударил инженера по голове и скрылся.

В настоящее время пострадавший находится в больнице. Нападавшего разыскивают.

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