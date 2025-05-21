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Пьяный россиянин угрожал кассиру пистолетом за отказ разменять 50 рублей

В Магнитогорске будут судить мужчину, угрожавшего пистолетом кассиру

В Челябинской области перед судом предстанет местный житель, который угрожал выстрелить в кассира магазина, который не стал разменивать ему 50 рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел в январе 2025 года, пьяный мужчина подошел к кассе в сетевом супермаркете и попросил сотрудницу разменять ему 50 рублей. Получив отказ, злоумышленник выхватил пневматический пистолет и стал угрожать кассиру.

Дебошира задержали, им оказался 49-летний местный житель, было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Красноярске сотрудники полиции задержали грабителя, который ворвался в магазин и угрожал продавцу сигнальным пистолетом. 30-летний местный житель схватил с витрины бутылку пива и начал угрожать продавцу сигнальным пистолетом. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее петербуржец вломился ночью в парикмахерскую, чтобы побриться.

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