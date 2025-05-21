На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кузбассе школьница помогла мошенникам обокрасть родителей после звонка «завуча»

В Кемеровской области школьница отдала мошенникам 1,4 млн рублей
close
Shutterstock

В Киселевске старшеклассница перевела накопления родителей мошенникам, поверив в звонок из школы. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

Мошенники связались с 17-летней девушкой под видом завуча школы, звонивший попросил старшеклассницу перейти по ссылке, чтобы подтвердить электронную подпись на документах. После этого с ней связался незнакомец, который представился сотрудником МФЦ и сообщил, что из-за перехода по ссылке ее личные данные и данные родителей получили аферисты.

Затем несовершеннолетней позвонили псевдосотрудники правоохранительных органов и банка, которые сообщили ей, что необходимо «защитить» денежные средства родителей от мошенников и перевести их на «безопасный» счет.

Под диктовку преступников девушка зашла в мобильное приложение банка в телефоне своей матери и оформила от ее имени кредит на 600 тысяч рублей, а также кредитную карту еще на 200 тысяч рублей. Деньги вместе с зарплатой матери они перевели на карту своего отца, приехала на такси к банкомату, обналичила средства и перевела их на указанные мошенниками счета. Родители школьницы обнаружили пропажу денег утром и обратились с заявлением в полицию. Общий ущерб составил 1,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве пенсионер положил в коробку из-под утюга 24 млн рублей и отдал мошенникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами