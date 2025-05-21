В Кузбассе школьница помогла мошенникам обокрасть родителей после звонка «завуча»

В Киселевске старшеклассница перевела накопления родителей мошенникам, поверив в звонок из школы. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

Мошенники связались с 17-летней девушкой под видом завуча школы, звонивший попросил старшеклассницу перейти по ссылке, чтобы подтвердить электронную подпись на документах. После этого с ней связался незнакомец, который представился сотрудником МФЦ и сообщил, что из-за перехода по ссылке ее личные данные и данные родителей получили аферисты.

Затем несовершеннолетней позвонили псевдосотрудники правоохранительных органов и банка, которые сообщили ей, что необходимо «защитить» денежные средства родителей от мошенников и перевести их на «безопасный» счет.

Под диктовку преступников девушка зашла в мобильное приложение банка в телефоне своей матери и оформила от ее имени кредит на 600 тысяч рублей, а также кредитную карту еще на 200 тысяч рублей. Деньги вместе с зарплатой матери они перевели на карту своего отца, приехала на такси к банкомату, обналичила средства и перевела их на указанные мошенниками счета. Родители школьницы обнаружили пропажу денег утром и обратились с заявлением в полицию. Общий ущерб составил 1,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве пенсионер положил в коробку из-под утюга 24 млн рублей и отдал мошенникам.