Жители села в Башкирии договорились ввести сухой закон на пять лет

В селе Кинзекеево в Башкирии решили ввести сухой закон на ближайшие пять лет — с такой инициативой к властям обратились местные жители. Активистов, на стороне которых выступает большинство сельчан, поддержал совет муниципального района, соответствующие акты уже разрабатываются, сообщила 360.ru глава Скворчихинского поселения Салима Герасименко.

По словам Герасименко, в селе живут активные и дружные люди, которые в целях профилактики алкоголизма ведут пропаганду о вреде спиртных напитков, а также курения. Причем среди них есть и те, кто не поддержал идею, однако таких оказалось меньшинство. Остальные обратились к главе поселения и попросили разработать законопроект Республики Башкортостан о полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции.

«Мы встретились с инициативной группой. Потом обратились в совет муниципального района, там тоже поддержали. Провели все как положено, провели сход граждан, провели опрос жителей, начали оформлять документы», — рассказала Герасименко.

Подобные инициативы, по ее словам, для местных жителей не в новинку — они два года подряд принимали участие в республиканском конкурсе «Трезвое село», занимая второе, а потом и первое места. Более того — они самостоятельно закрыли две торговые точки, где нелегально торговали алкоголем.

Столь необычную активность Герасименко объяснила тревогой сельчан за будущее поколение, особенно с учетом того, что в деревнях качество продаваемого спиртного контролируется недостаточно. По этой причине они выступают против торговли спиртным даже в местных киосках, заключила она.

До этого Союз борьбы за народную трезвость призвал ввести ограничения по продаже алкоголя во всех регионах России. Всех, кто против таких мер, зампред организации Анатолий Глущенко назвал лоббистами и агентами алкогольных производителей.

Ранее в Минздраве поддержали идею по ограничению продажи алкоголя.