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Руководитель «Норд-Инжиниринг» осужден за мошенничество на 33 млн рублей

Руководитель «Норд-Инжиниринг» Животов отправится в тюрьму за мошенничество
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Пресс-служба ФСБ России

Суд вынес приговор 42-летнему Михаилу Животову, бывшему руководителю АО «Управление заказчика «Норд-Инжиниринг», признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Мужчина приговорен к пяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

По данным следствия, в декабре 2021 года Животов получил от знакомого 52 тысячи долларов США под залог имущественных прав на нежилое помещение площадью 32,5 кв. м в строящемся здании на улице Народного Ополчения. На момент сделки он уже знал, что не планирует возвращать средства и завершать строительство объекта. Позже, действуя по аналогичной схеме, Животов передал тому же лицу по договору долевого участия три нежилых помещения общей стоимостью более 33 миллионов рублей, хотя и эти объекты не предназначались для завершения.

Дополнительным эпизодом стало мошенничество с акциями компании «Норд-Инжиниринг», которая на момент сделки находилась в предбанкротном состоянии. Животов продал активы третьей фирме, скрыв реальное финансовое положение предприятия.

Ранее бывшему замгубернатора Тамбовской области избрали меру пресечения по делу о взятке.

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