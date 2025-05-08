В Липецке вынесли приговор уехавшим из России предпринимателям

Правобережный районный суд Липецка заочно приговорил к лишению свободы уехавших из России предпринимателей Петровых. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Суд признал 78-летнего основателя Липецкого станкостроительного предприятия Владимира Петрова и его сына Кирилла в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил их к 3 годам и 15 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафами в 300 тыс. рублей и 2 млн рублей соответственно. Сроки бизнесменам будут исчисляться с момента их доставления на территорию Российской Федерации.

В январе 2023 года УМВД по Липецкой области возбудило уголовное дело о хищении бюджетных средств по части 4 статьи 159 УК РФ. По версии правоохранителей, АО «Станкопром» выделило предприятию Петрова деньги для реализации проекта по серийному производству станкоинструментальной продукции.

В июле 2024 года стало известно, что Петров-старший покинул Россию вместе с супругой. При этом с конца 2023 года предприниматель находился под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила для обвиняемых по делу о хищениях в энергетике Дальнего Востока по восемь лет лишения свободы.