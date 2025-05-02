Россиянка почти полгода избивала дочь ремнем за плохие оценки

В Кировской области женщину обвинили в избиении дочери ремнем за плохие оценки

В Кировской области 36-летнюю местную жительницу обвинили в истязании дочери из-за оценок. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в городе Кирово-Чепецке. Следователи возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего в отношении 36-летней местной жительницы. По версии правоохранителей, с ноября 2024 года по март 2025 года женщина систематически избивала свою дочь ремнем из-за плохой успеваемости в школе.

При осмотре у девочки обнаружили телесные повреждения. Сама потерпевшая подтвердила, что мать применяла к ней физическое насилие из-за плохих оценок. В настоящее время ребенок изъят из семьи и помещен в центр временного пребывания, где его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи устанавливают детали и обстоятельства случившегося. Условиям проживания и воспитания несовершеннолетней будет дана правовая оценка.

Ранее на Ставрополье многодетная мать морила голодом и избивала троих детей.