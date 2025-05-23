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Россиянам рассказали, чем грозит уменьшение желудка ради похудения

Диетолог Королева: резекция желудка грозит пожизненными последствиями
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medicalxpress.com

Желудок – это мышечный орган, поэтому беспорядочное питание и переедание приводят к увеличению его объема. Вследствие этого люди набирают лишний вес и часто решаются на резекцию – удаляют часть органа хирургическим путем. Такое вмешательство грозит пожизненными последствиями, так как человек будет на постоянной основе сталкиваться с дефицитом необходимых организму веществ, предупредила диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.

После удаления части желудка для насыщения человеку требуется намного меньше еды, чем раньше, что приводит к стремительному сбросу лишнего веса. Однако пациента ожидается болезненная и длительная реабилитация, а затем – постоянные дефициты элементов, которые париетальная часть желудка усваивала из продуктов питания.

«Поэтому горсть, а то и две биологически активных добавок — а они с каждым годом все дороже и дороже, – будет сопровождать такого пациента всю оставшуюся часть жизни», — предупредила врач.

Зачастую пациентов не предупреждают о последствиях усечения желудка, но важно, что этот орган может сам подтянуться, если пациент просто изменит подход к питанию, подчеркнула Королева. По ее словам, даже если желудок настолько растянулся, что «ушел в малый таз», то в течение полугода он вернется к своей обычной форме, если человек начнет нормально питаться, не переедая.

«Нет никакой необходимости прибегать к оперативному воздействию для того, чтобы расстаться с каким-то лишним объемом. У нас нет ни одной лишней клетки. Мы отточены эволюцией и уже совершенны», — подчеркнула Королева.

Она напомнила, что по правилам тем, кто желает сбросить лишний вес, рекомендуется питаться регулярно, дробно – от трех до шести раз в день (в зависимости от времени подъема) небольшими порциями. Между завтраком, обедом и ужином должно проходить не менее 3-2,5 часа. Между этими основными приемами пищи допускаются перекусы, но только полезные, богатые пищевыми волокнами – это могут быть овощи, фрукты, заключила диетолог.

Напомним, с 1 января 2025 года Минздрав РФ изменил стандарт медпомощи детям с ожирением, чтобы эффективнее решать эту проблему. В перечень услуг включат хирургические вмешательства, такие как продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка.

Ранее стало известно о женщине, которая после неудачной резекции желудка не могла есть два года.

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