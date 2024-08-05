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Женщина не могла есть два года после неудачной операции

Mirror: британка не могла есть 2 года после неудачной резекции желудка

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Pinky Jolley/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Англии не могла есть два года после неудачной операции на желудке, пишет Mirror.

Пинки Джолли из Британии рассказала, что в 2022 году поехала в Турцию, чтобы сделать резекцию желудка. Эту процедуру ей посоветовали британские врачи, отметив, что лишний вес может усугубить ситуацию с ее здоровьем, с которым и так были проблемы.

Собрав нужную сумму, Пинки прибыла в клинику в Стамбуле. Первое, на что она обратила внимание, это то, что врачи практически не знали английского языка, поэтому женщина толком не могла с ними общаться. Тем не менее Джолли все равно согласилась на операцию.

После процедуры британка очнулась в палате и почувствовала себя плохо. У нее болел живот, была сильная рвота. Спустя четыре дня женщина вернулась домой, где ее лечащий врач порекомендовал немедленно посетить больницу.

Обследование показало, что у Пинки началась инфекция. В Англии ей сделали повторную операцию, в ходе которой врачи «промыли» оставшуюся часть ее желудка. Состояние пациентки улучшилось, однако ей приходилось питаться через трубку, вставленную в нос и горло. Медики сообщили Джолли, что она почти наверняка больше никогда не сможет есть твердую пищу.

Два года Пинки была под наблюдением врачей и питалась специальными жидкими смесями, пока хирурги не провели новаторскую операцию по эффективному формированию ее нового желудка. Теперь женщина планирует отпраздновать это событие, съев любимое блюдо из чеснока, грибов и сыра.

«Я знаю, что это не исправит все мои проблемы, но теперь я хотя бы могу есть», — прокомментировала она.

Ранее в Англии женщина перенесла ампутацию из-за того, что медики не оказали ей помощь после укуса собаки.

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