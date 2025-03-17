В Москве оштрафовали мужчину, пытавшегося продать львенка

В Москве мировой судья судебного участка №228 района Чертаново Центральное назначил штраф мужчине, который пытался продать детеныша льва через платформу с бесплатными объявлениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мировой судья судебного участка №228 района Чертаново Центральное Москвы признал Жунидова Дени Имрановича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу РФ» КоАП», — рассказал собеседник журналистов.

Решением суда львенка у владельца конфисковали.

Напомним, что мужчина пытался продать детеныша дикого зверя в феврале 2025 года через популярную интернет-платформу за 260 тысяч рублей. На объявление обратили внимание пользователи и передали информацию в прокуратуру. Сотрудник ведомства договорился с продавцом о сделке, где последний был пойман с поличным. Документов на животное у мужчины не было.

Ранее в Москве хозяева сдали львенка в ветклинику и не пришли за ним.