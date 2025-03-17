Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве оштрафовали мужчину, пытавшегося продать львенка

В Москве суд назначил штраф мужчине, пытавшемуся продать львенка
close
Прокуратура г. Москвы

В Москве мировой судья судебного участка №228 района Чертаново Центральное назначил штраф мужчине, который пытался продать детеныша льва через платформу с бесплатными объявлениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мировой судья судебного участка №228 района Чертаново Центральное Москвы признал Жунидова Дени Имрановича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу РФ» КоАП», — рассказал собеседник журналистов.

Решением суда львенка у владельца конфисковали.

Напомним, что мужчина пытался продать детеныша дикого зверя в феврале 2025 года через популярную интернет-платформу за 260 тысяч рублей. На объявление обратили внимание пользователи и передали информацию в прокуратуру. Сотрудник ведомства договорился с продавцом о сделке, где последний был пойман с поличным. Документов на животное у мужчины не было.

Ранее в Москве хозяева сдали львенка в ветклинику и не пришли за ним.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами