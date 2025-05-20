Повара элитного ресторана Перми задержали по подозрению в теракте

В Перми повара морского ресторана задержали по подозрению в теракте на ж/д

В Перми сотрудники полиции и регионального управления ФСБ задержали 27-летнего повара прямо на рабочем месте в ресторане морской кухни на улице Ленина. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».

По данным издания, молодого человека подозревают в причастности к серии поджогов релейных шкафов на железной дороге, которые квалифицируются как теракты.

Следствие считает, что повар, действуя за вознаграждение в 500 долларов в криптовалюте, поджигал оборудование, обеспечивающее безопасность движения поездов. По версии правоохранителей, он совершил два поджога: 13 мая на перегоне между станциями Блочная и Кабельная, а 15 мая — на участке между Бахаревкой и Фермой.

Релейные шкафы — важнейший элемент ж/д инфраструктуры, а их повреждение может привести к сбоям в движении поездов, авариям и другим чрезвычайным происшествиям.

Задержанный на допросе признал свою вину. При обыске на его рабочем месте нашли предметы, предположительно использовавшиеся при поджогах, — в том числе молоток-гвоздодер, канистры с горючими жидкостями и тряпки. Также изъят его мобильный телефон, который проверяют на возможную связь с другими эпизодами.

Уголовное дело возбуждено по статье «Террористический акт». В случае подтверждения вины повару грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас с ним работают сотрудники УФСБ по Пермскому краю.

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