Российский первоклассник жег траву и случайно спалил машину с сараем

На Амуре ребенок жег траву и случайно спалил машину с сараем

На Амуре семилетний мальчик случайно спалил машину и сарай, развлекаясь поджиганием травы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Первоклассник, гуляя с друзьями в поселке Аэропорт города Свободный, нашел зажигалку и решил ее испытать. Для этого он отправился в лес — от искры юыстро вспыхнуло пламя. Ребенок попытался потушить возгорание, но огонь быстро распространился на ближайшие хозяйственные постройки.

Дети сообщили о происшествии взрослым, которые вызвали пожарных. К моменту прибытия спасателей огонь уже охватил гараж с автомобилем внутри — сильный ветер способствовал быстрому распространению пламени. Возгорание удалось ликвидировать.

В момент инцидента за мальчиком присматривала родственница, так как его мать уехала по делам. Теперь матери предстоит нести ответственность за действия ребенка.

Ранее в российском городе восьмилетний мальчик спалил балкон, когда его мать ушла в магазин.