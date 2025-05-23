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У осужденного рязанского экс-вице-губернатора могут отобрать часть имущества

Рязанского экс-чиновника могут лишить имущества из-за неподтвержденных доходов
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Depositphotos

Советский районный суд Рязани приступил к рассмотрению иска против бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова об обращении в доход государства имущества, которое экс-чиновник приобрел на неподтвержденные доходы. Об этом сообщила пресс-служба суда на странице в социальной сети «ВКонтакте».

В заявлении уточняется, что иск направила Генеральная прокуратура РФ.

«21 мая <...> начато рассмотрение гражданского дела по исковому заявлению <...> к Грекову Игорю Михайловичу и другим лицам об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы», — говорится в тексте.

В июле 2023 года бывшего вице-губернатора Рязанской области арестовали по делу о мошенничестве и получении взяток. По данным следствия, в годы работы в администрации региона он получал от бизнесменов взятки за содействие в заключении государственных контрактов на поставку оборудования в местные медицинские учреждения.

16 мая текущего года Советский районный суд Рязани приговорил Грекова к 17 годам лишения свободы. Экс-чиновник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее в Москве арестовали бывшего заместителя губернатора Тамбовской области, обвиняемого в получении взятки.

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