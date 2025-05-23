Мигрантка ударила чужого ребенка на детской площадке в Подмосковье

В Подмосковье наказали мигрантку, ударившую на площадке в Мытищах чужого ребенка

В Подмосковье приезжую привлекли к административной ответственности за нападение на чужого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Инцидент произошел 22 мая на детской площадке по улице Борисовка в Мытищах. Гражданка иностранного государства 1995 года рождения несколько раз ударила незнакомого восьмилетнего мальчика, после чего покинула двор. Причину конфликта между женщиной и ребенком в МВД не уточнили.

О случившемся в правоохранительные органы заявил отец мальчика. Личность нарушительницы установили и доставили в территориальный отдел полиции.

На нее составлены административные протоколы по статьям «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Решение в отношении иностранки вынесет суд.

Ранее стало известно, что в Петербурге все допущенные до теста дети мигрантов провалили экзамен по русскому языку.