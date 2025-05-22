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В Ростове девочка раздавила капсулу для стирки и попала в больницу с ожогом глаза

В Ростове двухлетняя девочка получила ожог глаза из-за капсулы для стирки
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Damian Lugowski/Shutterstock/FOTODOM

В Ростове врачи спасли двухлетнюю девочку, которая пыталась помочь матери. Об этом сообщает ГБСМП города.

По данным медучреждения, ребенок решил подать матери капсулы для стирки, но одну из них он случайно раздавил, после чего средство внутри попало в лицо.

«Мама малышки быстро и грамотно оказала ей первую помощь: промыла глазки, закапала детскими глазными каплями», – сообщается в публикации.

Несмотря на действия женщины, уже на следующее утро она заметила у дочери воспаление глаз, поэтому обратилась к медикам.

В больнице специалисты диагностировали ожог роговицы и оболочки глаза, девочку госпитализировали.

В медучреждении пострадавшая провела несколько дней, пока врачи спасали зрение маленькой пациентке. Ее уже выписали, здоровью ребенка ничего не угрожает.

До этого в Оренбургской области годовалый ребенок обварился кипятком, вылив на себя чай дома, где в этот момент находилась и его мать. У девочки диагностировали ожоги предплечья.

Ранее двухлетний ребенок отравился психотропными веществами в Петербурге и попал в реанимацию.

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