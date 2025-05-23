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Врач объяснила, как распознать меланому

Врач Машкова: изменение внешнего вида родинки может указывать на меланому
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Один из главных тревожных сигналов, указывающих на возможное наличие меланомы, — изменение существующих родинок. Если невус начинает увеличиваться в размерах, деформироваться, приобретать неоднородный цвет или размытые края, — это серьезный повод обратиться к специалисту. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова.

Как отмечал в интервью газете «Известия» врач-онколог «СМ-Клиника» Вадим Маклаков, в основной массе случаев развитию меланомы способствует воздействие ультрафиолета. Причем для организма опасны как UVA-, так и UVB-лучи.

Стоит насторожиться, если родинка начинает кровоточить, покрываться корочкой или на ее поверхности появляются узелки, продолжила Машкова.

«Особое внимание следует уделять родинкам, которые внезапно стали гладкими и глянцевыми, потеряв естественный кожный рисунок», — добавила она.

Медицинский директор по онкологии группы компаний «Р-Фарм» до этого назвала лекарства, после приема которых нельзя находиться под солнцем. Некоторые антибиотики, мочегонные, обезболивающие, противомикробные препараты и лекарства от аритмии повышают риск повреждения кожи ультрафиолетом и развития злокачественных новообразований, пояснила она.

Ранее врач рассказала, когда в городе важно использовать солнцезащитный крем.

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