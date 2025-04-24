В России импортозаместили препарат для лечения 11 видов рака

Самым закупаемым противоопухолевым препаратом во всем мире является пембролизумаб. Он может быть применен при 11 разных онкологических заболеваниях, в том числе самых смертельных. В России создали моноклональное антитело, которое выступает в роли его аналога, рассказала «Газете.Ru» вице-президент «Р-Фарм» по онкологии Лариса Смирнова.

«В том числе препарат применяется при тех видах рака, которые приводили к очень высокому уровню смертности — при меланоме, при раке легкого, раке почки и так далее. Препарат дорогой, на него тратится около 10% бюджета. В России появились собственные биоаналогичные продукты раньше, чем где-либо еще. И это позволило снизить стоимость терапии пембролизумабом в два раза. Потенциал у лекарства колоссальный», – объяснила Смирнова.

По ее словам, для его производства нужно биологическое высокотехнологичное производство.

«Но мы смогли это сделать. Более того, я могу сказать, что сейчас мы нарастили компетенции. Если говорить о генериках и биоаналогах, то часто мы ограничены только тем, что на многие лекарства действуют патенты. И на многие такие лекарства, на которые еще действуют патенты, у нас уже есть свои готовые разработки, полученные регистрационные удостоверения. Как только заканчивается официальный патент, мы тут же выпускаем на рынок свои продукты. И, поверьте, эти продукты очень хорошего качества», – заключила специалист.

О новых российских лекарствах от рака, онкологических заболеваниях, с которыми удалось справиться, а также о тех, которые до сих пор остаются трудноизлечимыми, – в интервью Смирновой «Газете.Ru».

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