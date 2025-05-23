В Финляндии прекратил работу энергоблок АЭС «Олкилуото»

В Финляндии из-за неисправности вышел из строя энергоблок №1 АЭС «Олкилуото». Об этом сообщает финский портал Yle.

«Производство электроэнергии <...> было ограничено из-за аварии на турбинной установке. <...> К вечеру место неисправности удалось установить, но завод был полностью остановлен для проведения более детального расследования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергоблок остановили из-за повреждения трубы конденсатора. По информации журналистов, АЭС восстановит работу в полном объеме вечером 24 мая.

10 марта стало известно об утечке теплоносителя на финской АЭС «Олкилуото». Инцидент произошел еще 7 марта, и, по утверждению оператора станции Teollisuuden Voima, не представлял опасности для сотрудников АЭС, окружающей среды или ядерной безопасности. Утечка была зафиксирована на третьем энергоблоке станции, ее объем составил около 100 кубических метров.

Ранее сообщалось, что «Росатом» намерен взыскать с Финляндии ущерб из-за прекращения проекта АЭС.