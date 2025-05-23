В Волгоградской области 5 человек не выжили, двое пострадали после аварии

В Волгоградской области 5 человек не спасли после ДТП

Полицейские Волгоградской области выясняют обстоятельства аварии с пострадавшими. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на шестом километре автодороги «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка». По предварительным данным, мужчина на машине марки Lada выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей.

После аварии помощь медиков понадобилась двум людям, еще пятерых спасти не удалось.

«По факту ДТП следователем Отдела МВД России по Жирновскому району возбуждено уголовное дело», – сообщается в публикации.

По данным прокуратуры, дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения. Известно, что за рулем автомобиля-виновника ДТП сидел 21-летний молодой человек, вместе с ним в салоне находилась 20-летняя девушка, оба не выжили. Также врачи не спасли 28-летнюю женщину и 18-летнего юношу из второй машины.

«С места аварии госпитализированы 23-летний водитель ВАЗ 21124 и 23-летняя девушка, следовавшая в этом авто в качестве пассажира», – сообщается в публикации.

На данный момент идет расследование, процесс на контроле у прокуратуры.

Ранее в Москве два пассажира пострадали в ДТП с автобусом.