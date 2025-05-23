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В Приморье мужчина разбил бутылку пива о голову продавщице за грубость

Покупатель разбил бутылку пива о голову продавщице магазина в Приморье

В Приморье мужчина разбил бутылку пива о голову продавщице за грубость. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Новости Приморья».

ЧП произошло в микрорайоне Арматурный города Спасска после короткой перебранки между покупателем и работницей торговой точки. Когда она назвала мужчину «жабой», он взял бутылку и наотмашь ударил ею по голове женщины. Та закричала от боли.

Женщина получила травмы, о ее текущем состоянии не сообщается. В УМВД по Приморскому краю инцидент пока не комментировали.

До этого россиянин избил работницу магазина в Пензе. Пенсионер вступил в конфликт с женщиной из-за несоответствия цены на спиртное на ценнике и на кассе. Разозлившись, злоумышленник нанес женщине несколько ударов ногой. После этого он ударил ее рюкзаком по спине. Мужчина дал признательные показания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ.

Ранее мужчина набросился на кассиршу магазина в Оренбургской области из-за отказа продать спиртное ночью.

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