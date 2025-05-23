Диетолог назвала лучшие перекусы, которые помогут похудеть после 40 лет

Правильные перекусы помогут людям старше 40 лет похудеть. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на диетолога и нутрициолога Джулию Фарре.

«Перекусы играют важную роль в борьбе с жиром на животе после 40 лет. Они помогают избежать переедания перед ужином, поддерживают уровень сахара в крови и сохраняют мышечную массу», — отметила она.

По ее словам, лучше выбирать продукты, в которых содержатся белки, клетчатка и антиоксиданты. К полезным вариантам она отнесла натуральный йогурт с красными фруктами и семенами чиа и хумус с морковью, огурцом и красным перцем. Кроме того, на перекус можно взять небольшое количество орехов и фруктов, а также сделать тосты из цельнозернового хлеба с авокадо и помидорами или французский омлет со шпинатом или листьями салата.

Гештальт-терапевт, психолог Дмитрий Степанов до этого рассказал «Газете.Ru», что даже незначительные изменения в ежедневном рационе могут стать ключом к энергичности и стабилизации эмоционального фона. Тем, кто стремится к гармонизации психо-физического состояния, стоит добавить в рацион различные виды орехов.

Ранее ученые выяснили, что привычка «кусочничать» может замедлить рост детей.