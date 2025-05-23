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Врач объяснила, чем роллы и суши опасны для здоровья

Врач Соломатина: суши и роллы могут быть опасны для здоровья
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Суши и роллы могут представлять опасность для здоровья, если не съесть их в течение 8–12 часов после приготовления. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, качество продукции во многом будет зависеть от рыбы, в которой нередко встречаются паразиты. Кроме того, соленая рыба может задерживать жидкость в организме, что грозит развитием отеков и повышением артериального давления.

«Также рис имеет высокий гликемический индекс — способность продукта повышать уровень глюкозы в крови. Однако суши и роллы обычно едят холодными, поэтому этот показатель снижается и блюдо становится более полезным. Таким образом, уровень глюкозы повышается уже не так быстро», — добавила Соломатина.

Врач уточнила, что в рисе быстро размножаются бактерии, поэтому его не стоит долго хранить даже в холодильнике. Любителям роллов она порекомендовала отдавать предпочтение вариантам без майонеза.

Главный технолог «Много лосося» Людмила Румянцева до этого рассказала «Газете.Ru», что альтернативой для нелюбителей сырой рыбу могут стать несколько видов суши, которые готовятся с использованием овощей и запеканием рыбы.

Ранее были названы неожиданные продукты, ведущие к быстрому набору веса.

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