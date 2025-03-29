Названы неожиданные продукты, ведущие к быстрому набору веса

Некоторые продукты, которые люди привыкли считать не столь калорийными, могут способствовать быстрому набору лишнего веса. О том, какие блюда и напитки стоит ограничить в рационе, чтобы незаметно для себя не набрать нежелательные килограммы, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

По словам специалиста, одним из таких продуктов являются соки. В них содержится значительное количество углеводов — от 10 до 15 г на 100 мл, что эквивалентно 2–3 чайным ложкам сахара. Если учитывать, что стандартный объем одной порции составляет около 350 мл, в ней может оказаться до десяти ложек сахара. Естественно, если человек часто пьет соки, он может неожиданно для себя набрать лишний вес и навредить своему здоровью.

«Стоит внимательно относиться и к замороженным смузи: несмотря на полезный состав, в них также может быть много сахаров, способствующих увеличению веса», — подчеркнула эксперт.

Отдельного внимания заслуживают роллы, состоящие преимущественно из риса, и, соответственно, содержащие в себе много углеводов и калорий. Так, порция популярных роллов «Калифорния» или «Филадельфия» весом 250 г содержит около 500 калорий. Поэтому употреблять такие блюда лучше в первой половине дня, а вечером отдавать предпочтение более легким продуктам.

«Высокоуглеводные сочетания продуктов, такие как паста, лазанья, плов и макаронные изделия с различными соусами, также могут стать причиной набора лишнего веса при частом употреблении», — добавила Устинова.

Еще одна категория продуктов, которые могут привести к неожиданному набору веса, — это мюсли, хлопья и другие готовые завтраки, особенно вместе с соком. Также, по словам диетолога, стоит быть осторожнее с гранолой, в составе которой много орехов и обжаренных в меду злаков, увеличивающих калорийность блюда.

«Все перечисленные продукты не наносят вреда в умеренных количествах. Однако при частом и избыточном потреблении они могут способствовать набору лишнего веса. Поэтому, если вы хотите этого избежать, важно контролировать калорийность и баланс макронутриентов в ежедневном меню и отдавать предпочтение более здоровым продуктам», — подытожила врач.

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