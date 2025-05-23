Психиатр ответил, как долго в норме должен длиться процесс принятия горя

Психиатр Константинов: принятие горя не должно длиться более шести месяцев

Процесс принятия горя проходит у каждого по-разному, некоторым людям может требоваться на это больше времени, однако затянувшееся страдание может привести к психологическим проблемам и заболеваниям. Об этом kp.ru рассказал врач-психиатр Денис Константинов.

«Согласно Международной классификации болезней, нормальная реакция горя не должна длиться больше шести месяцев. Если горе длится дольше, оно должно рассматриваться как аномальное», — уточнил эксперт.

По его словам, существуют осложненные формы горевания. К ним он отнес затяжное горе, отложенные переживания, чрезмерные эмоциональные реакции или состояния, которые внешне проявляются как телесные симптомы.

Однако Константинов добавил, что стадийность этого процесса является условной, поскольку иногда человек может перескочить стадию, а после — вернуться к ней. Психиатр отметил, что это будет зависеть от психики, жизненного опыта и типа личности.

Профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета, доктор психологических наук Мария Киселева до этого говорила, что анализ своего поведения поможет человеку изменить реакцию на стресс.

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