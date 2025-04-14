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Психиатр объяснила, какие проблемы вызывают желание поесть ночью

Психиатр Зеленкова-Захарчук: проблемы с психикой могут вызвать ночной голод
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Depositphotos

Проблемы с психикой могут провоцировать желание поесть ночью. Об этом kp.ru рассказала психиатр-психотерапевт, кандидат медицинских наук, специалист в области эндокринной психосоматики НМИЦ эндокринологии Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук.

«Синдром ночной еды, как и другие ночные походы за едой. Часто за ними стоят скрытые проблемы с психикой: например, затяжная депрессия, постоянная тревога, резкие перепады настроения или навязчивые мысли. Человек может не осознавать, что ночные пробуждения и ночная еда — это «крик» организма, который пытается справиться с внутренним напряжением», — предупредила эксперт.

По ее словам, особенностью такого синдрома являются пробуждения по ночам ради перекуса. При этом желание поесть может возникать даже без чувства голода, добавила Зеленкова-Захарчук. Если такие проявления возникают на регулярной основе, стоит обратиться к специалисту, заключила она.

Ученые из центра нейробиологии Гамбургского университета до этого установили, что голод побуждает выбирать привлекательные и калорийные блюда, игнорируя их питательную ценность.

Ранее ученые нашли в мозге «нейроны жажды» и «нейроны голода».

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