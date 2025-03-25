Врач объяснила, почему мы любим жирную еду

Жирная пища — это вкус, известный нам с детства: жареная картошка, щи на мясном бульоне, мороженое, блины и, конечно же, тортик на десерт. Но почему мы так сильно любим эту еду, «Газета.Ru» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

«Представьте свое любимое блюдо? Возможно, это будет сочный бургер или ароматная пицца. Или то, что вам больше всего нравится. Что вы сейчас чувствуете? Приподнятое настроение, умиротворение и легкое возбуждение? Дело в том, что когда вы едите что-то жирное и калорийное, мозг выбрасывает в кровь дофамин — нейромедиатор, отвечающий за удовольствие. Именно дофамин создает чувство наслаждения и мотивирует нас повторять это действие снова и снова. За счет чего формируется зависимость от жиров», — рассказала Хайкина.

По ее словам, это основано на процессе эволюции. Наши предки жили в суровых условиях, поэтому им была жизненно необходима энергия в больших количествах. А энергия берется из калорий. Поэтому наши предки отдавали предпочтение достаточно жирным и калорийным продуктам.

«Тысячелетия эволюции не прошли даром. У нас «на подкорке» сидит мысль, что нужно искать жирную пищу. И как только мы ее находим, мозг подает сигналы всему организму, что у нас хорошо, что калорий достаточно для поддержания жизни», — отметила специалист.

Также она обратила внимание, что, согласно исследованиям, наш мозг склонен запоминать не только вкус жирной пищи, но и ее калорийность. Когда мы пробуем что-то особенно калорийное, мозг создает прочную ассоциацию между вкусом и энергией. Эта связь формирует привычку и постепенно переходит в пищевые предпочтения.

«Кроме сильной дофаминовой стимуляции, жиры — мощные усилители вкуса. Жир усиливает вкусовые ощущения, стимулируя рецепторы на языке и во рту. В результате мы получаем гораздо больше удовольствия от еды. Также не стоит забывать о культурном факторе. Традиционная славянская кухня исторически богата жирными блюдами — сметана, сало, сливочное масло. Эти вкусы закладываются в пищевые привычки с детства, усиливая предпочтения на протяжении всей жизни», — добавила нутрициолог.

Говоря о том, как контролировать тягу к жирной пище, специалист напомнила, что важно понимать, что полностью отказываться от жиров нельзя — они необходимы для нормальной работы организма, в том числе для синтеза гормонов и здоровья мозга.

«Делайте акцент на полезных жирах: рыба, орехи, авокадо, оливковое масло. Снижайте количество трансжиров и насыщенных жиров (быстрый фастфуд, магазинная выпечка). Старайтесь сочетать жиры с белком и клетчаткой — это снизит аппетит и позволит избежать переедания», — отметила она.

В заключение врач отметила, что жирная пища — это важный аспект для нашей жизни. Мы не можем полностью отказаться от нее. Важно: не уходить в крайности. Старайтесь соблюдать баланс, учитесь грамотно включать жиры в свою жизнь.

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