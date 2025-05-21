Ставропольский губернатор поручил за две недели восстановить дом, поврежденный при взрыве

Губернатор Ставрополья: дом, поврежденный при взрыве, восстановят за две недели

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил за две недели восстановить многоквартирный дом, поврежденный при взрыве газа в столице региона. Соответствующее заявление глава региона сделал в своем Telegram-канале.

«Поставил срок две недели на восстановление дома. Пострадали пять квартир. Взрывом повреждено остекление и в соседнем доме. Эти последствия должны быть оперативно устранены», — написал губернатор.

Владимиров добавил, что одна из трех пострадавших в тяжелом состоянии, однако находится в сознании.

Инцидент произошел утром 21 мая на улице Тухачевского. Местные жители отметили, что взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров.

Предварительной причиной взрыва назвали утечку газа. 18-этажный дом отключили от света, газа и воды. На место ЧП прибыли спасатели. В результате взрыва повреждения получили пять этажей соседнего дома. Там образовалась пробоина в стене, ограждение двух балконов разорвано, выбиты окна в семи квартирах, говорится в сообщении.

Позже стало известно, что Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело. Следственно-оперативная группа проводит необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что более 50 машин получили повреждения в результате взрыва газа в доме.