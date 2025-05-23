Сообщника украинских мошенников, обманувших депутата на 5,8 млн рублей, осудили в Москве

В Москве осудили сообщника аферистов с Украины, обманувших депутата на ₽5,8 млн

Пресненский суд Москвы вынес приговор Дмитрию Корякину, участнику преступной группы с Украины, которая обманывала российских чиновников под видом благотворительных сборов. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный получил шесть лет колонии общего режима и обязан выплатить почти 5,7 млн рублей потерпевшему — депутату Госдумы, переведшему мошенникам 5,8 млн рублей.

С 2017 года группа, включая жителей Украины, звонила высокопоставленным лицам, представляясь помощниками руководства страны, и требовала деньги на «лечение детей». Корякин присоединился к схеме в 2022 году: он убеждал граждан открывать счета, реквизиты которых передавал сообщникам. Через WhatsApp мошенники связались с депутатом, прислав поддельное письмо на бланке администрации президента. После перевода 5,8 млн рублей Корякин перевел 305 тыс. рублей себе, остальное — организаторам.

«Корякин обеспечивал перевод преступных средств, осознавая их незаконное происхождение. Его действия квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере», — указано в приговоре.

Группа действовала через подконтрольные счета, используя вызывные номера чиновников. Несмотря на попытки Корякина оспорить приговор, ссылаясь на второстепенную роль, в марте этого года решение суда вступило в силу.

Ранее жительницу Севастополя приговорили к 15 годам за шпионаж в пользу Украины.