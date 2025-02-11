Дочь соратника Березовского получит компенсацию за моль в ее лондонском доме

Дочери бизнесмена Патаркацишвили заплатят £30,5 млн за моль в ее доме в Лондоне

Дочь российско-грузинского миллиардера и партнера предпринимателя Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили получит компенсацию в размере £30,5 мл после покупки особняка, который оказался заражен молью, пишет газета The Guardian.

Дочь Патаркацишвили Ия и ее муж Евгений Гуняк купили дом в Ноттинг-Хилле в 2019 году за £32,5 млн. Вскоре выяснилось, что особняк заражен молью, которая гнездилась в утеплителе стен. Обработка инсектицидами не помогла, вредители продолжали поедать одежду, продукты и другие предметы в доме.

По этой причине пара обратилась с иском в суд против застройщика. Высокий суд Лондона признал девелопера виновным в том, что тот ввел покупателей в заблуждение, не рассказав им о наличии моли в доме, и теперь должен компенсировать ущерб.

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