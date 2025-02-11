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Дочь соратника Березовского получит компенсацию за моль в ее лондонском доме

Дочери бизнесмена Патаркацишвили заплатят £30,5 млн за моль в ее доме в Лондоне
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Depositphotos

Дочь российско-грузинского миллиардера и партнера предпринимателя Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили получит компенсацию в размере £30,5 мл после покупки особняка, который оказался заражен молью, пишет газета The Guardian.

Дочь Патаркацишвили Ия и ее муж Евгений Гуняк купили дом в Ноттинг-Хилле в 2019 году за £32,5 млн. Вскоре выяснилось, что особняк заражен молью, которая гнездилась в утеплителе стен. Обработка инсектицидами не помогла, вредители продолжали поедать одежду, продукты и другие предметы в доме.

По этой причине пара обратилась с иском в суд против застройщика. Высокий суд Лондона признал девелопера виновным в том, что тот ввел покупателей в заблуждение, не рассказав им о наличии моли в доме, и теперь должен компенсировать ущерб.

Накануне стало известно, что компания «Интернет решения» (юрлицо маркетплейса Ozon, входит в «Озон холдинг») подала в Арбитражный суд Московской области иск на сумму в 5,49 млрд рублей к ООО «Ориентир Запад-1», которая является частью девелоперской группы компаний «Ориентир».

Ранее комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) отсудил 3,6 млн у застройщика элитного ЖК в Москве.

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