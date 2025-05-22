Психолог дал советы, как избежать выгорания при удаленной работе

Удаленная работа уже давно стала нормой для многих профессий, но вместе с преимуществами удаленки возникают и новые вызовы. Самый главный вызов — это риск выгорания, рассказал «Газете.Ru» психолог Дмитрий Фадеев.

По его словам, удаленная работа создает несколько групп рисков.

Первая группа рисков — искажение границ.

«Искажаются границы рабочего и личного пространства. Психика стрессует, потому что не может понять — если я на работе, то почему я в домашних шортах, а если я дома, то почему мне нужно работать, ведь дом для отдыха. Чтобы эффективно разграничить пространство, я рекомендую создавать настроенные команды для психики. Кто-то переодевается в рабочую одежду, кто-то использует специальный ноутбук, кто-то оборудовал себе отдельное место. Эти небольшие приемы помогают психике перестать стрессовать и настроиться на рабочий режим. Существует и более глубокая техника для настройки психики — «Сегментация дня». Распишите свой день по сегментам. Например: утренняя гигиена, завтрак, работа и т.д. Дайте себе минуту на переключение перед каждым сегментом. Почувствуйте, как вы закончили один сегмент и начинаете следующий», — посоветовал он.

Границы времени тоже плывут — дома легко продолжить работать «еще полчасика».

«Замечали состояние, когда стало чуть сложнее сконцентрироваться? Этот сигнал психики о том, что нейромедиаторы, вещества на которых работают наши нейронные цепочки, заканчиваются, называется охранительное торможение. Отдохните небольшое количество времени (до 20 минут). Переключитесь — двигаетесь вместо того чтобы сидеть, занимаетесь ручным трудом вместо того чтобы думать. Если сделать усилие над собой и продолжить расходовать нейромедиаторы, то в результате наступит запредельное торможение. Психика откажется работать, придется отдыхать несколько часов. Те, кто регулярно делает над собой подобные усилия, начинают накапливать усталость — их нервная система не может восстановиться полностью», — предупредил психолог.

Страдают и границы социального статуса. Когда на работе ты руководитель, а дома — мать двух непоседливых ангелочков, легко начать стрессовать.

«Психика усиленно переключается от роли начальника к роли родителя, и устает. Работая в таком режиме легко впасть в нервное истощение. Один человек нашел подходящее решение — он использовал особые наушники. Эти наушники были сигналом для детей, что папа сейчас занят. Дети поддерживали эту игру, папа получал некоторое количество времени, а папина психика получала настроечную команду «мы в наушниках, значит мы на работе», — отметил он.

Вторая группа рисков — искаженные социальные контакты.

«Удаленка создает парадокс. У Вас может быть очень много общения онлайн, что приводит к когнитивной (интеллектуальной и информационной) перегрузке, а с другой стороны — растет чувство одиночества, ведь это не живой контакт. Оскудение эмоциональных связей ведет к выгоранию и депрессии. Участвуйте в живом общении. Присоединяйтесь к неформальному, эмоциональному общению на работе. Возможно, в вашей профессии существуют Балинтовские группы, которые помогают проводить профилактику выгорания общением», — сказал эксперт.

Отнеситесь к выгоранию как к сигналу о том, что организм истощается. Дайте себе время, пару недель или месяц на самостоятельную профилактику выгорания.

«Если вы будете недовольны результатом, обязательно обращайтесь к специалисту. Психолог поможет четко понять структуру и механику индивидуального процесса выгорания — и главное, специалист даст профессиональные рекомендации, которые точно подойдут конкретному человеку», — резюмировал он.

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