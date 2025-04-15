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Уфимка подожгла машину и напала на женщину

Baza: жительница Уфы устроила пожар на парковке и напала на женщину

Жительница Уфы подожгла машину, осталась на месте преступления и напала на женщину. Видео поджога опубликовал Telegram-канал «БашДТП».

Инцидент произошел во дворе дома по проспекту Октября. Судя по записи, поджигательница облила припаркованный внедорожник легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла, активировав тем самым сигнализацию.

По данным Baza, злоумышленница не стала скрываться. А когда из дома выбежали владельцы машин, собиравшиеся отогнать их от горящего автомобиля, напала на женщину, которая заподозрила ее в поджоге.

К настоящему времени поджигательницу уже задержали. Предварительно установлено, что она мстила владельцу авто, и мошенники не имеют отношения к инциденту.

Ранее пьяный краснодарец из мести поджег дом бывшей жены.

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